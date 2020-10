WC-PABER JA SEEP: Saksamaal tekitas üha ägenev viirusepuhang taas ostupaanika  

Saksa statistikaamet teatas neljapäeval, et riigis on jälle alanud paaniline kaupade kokkuostmine, mis kannab kohalikus keeles nimetust hamsterkauf ehk „hamsterlik ostlemine“. Statistikaameti avaldusest selgus, et tualettpaberi müük suurenes eelmisel nädalal kriisieelse tasemega võrreldes 89,9%. Nõudlus oli suur ka desovahendite (72,5% tõus) ja seebi (62,3%) vastu.