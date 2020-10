Kodumaine diivanitootja vastab: millised on praegused trendid ning miks eelistada eestimaist? 

Pehmet mööblit valmistava Atto Collection müügiesindaja Hans-Kristen Sapas nendib, et viimasel ajal on märkimisväärselt populaarsed sametkangaga diivanid ja tugitoolid. „Sameti puhul mängib rolli elegants ning inimesed soovivad tuua koju luksuslikumat nooti,“ lausub ta. Kes kardab, et samet pole koju kõige parem variant ja määrdub kiiresti, on eksiteel. „Sametkangas, mida me kasutame, on tihti vetthülgav ja ka loomasõbralik – teisisõnu tulevad loomakarvad hästi maha. Üldiselt ei ole seda keeruline hooldada,“ seletab Sapas.

Kuna inimeste kodud on erinevad, siis tihti soovitakse ka eritellimusel mööblit. Teisat toonitab asjatundja, et „eritellimusel mööblit“ võib mitmeti mõista. „Täiesti omamoodi asja küsitakse meilt umbes viis korda kuus. Samas nimetame eritellimuseks ka seda, kui klient soovib kitsamat või laiemat käetuge või hoopis lühemat diivanit. See on üsna sage,“ osutab ta.

Samuti märgib Sapas, et Eesti klient on võrdlemisi nõudlik ning soovib oma koju parimat. „Paljude jaoks ongi tähtis saada parimat, aga ka omanäolisemat – eritellimused on selleks hea viis,“ lisab ta. Just erisoovide pärast pöördutaksegi peamiselt tootja poole. „Meie saame võimaldada seda, mida klient reaalselt soovib. Edasimüüja tavaliselt seda ei paku,“ nendib Sapas.

Atto Collectioni pehmet mööblit leiab erinevatest mööblipoodidest ja e-kaubamajadest üle Eesti, kuid hiljuti avati ka oma e-pood. Juba on piisavalt kliente, sest otse tellides on boonuseks kiire tarneaeg. „Meie praktika on näidanud, et kui mööbel on juba välja valitud, siis tahavad inimesed pigem kiiresti diivanit või tugitoole kätte saada. Meie saame pakkuda tarneajaks kuni neli nädalat, samas edasimüüjatel algab see tavaliselt kuuest nädalast,“ selgitab Sapas.

Atto Collectioni pluss paljude teiste tegijate ees on ka tõik, et nad pakuvad utiliseerimise võimalust. Teisisõnu, kui inimene ostab uue diivani, siis viib Atto vana ära. See teenus on üsna populaarne, sest inimeste jaoks kipub vana diivani või tugitoolide ära viimine tüütu olema.

Foto: SAPASMEDIA OU