VIHA PANEB RUSIKA SÜGELEMA? „Naine istus telefonis ega kuulanud mind, läksin talle kätega kallale. Tuli politsei...“ 

Selleks, et selliseid sündmusi ära hoida ning pakkuda tuge juba vägivalda tarvitanutele, avas sotsiaalkindlustusamet tänavu mais tugiliini. See on mõeldud kõikidele meestele ja naistele, kes soovivad muuta oma käitumist turvalisemaks ja vabaneda vägivaldsest käitumisest. Toru ei panda hargile ka juhul, kui helistajaks on hoopis keegi, kel on mure vägivaldselt käituva lähedase pärast – ka nemad saavad nõustamist. Tugiliini tugevus on individuaalne lähenemine igale helistajale. Esmalt saab pöörduja rääkida ära oma loo, seejärel nõu järgnevateks sammudeks. Mõnel juhul on probleemiks sõltuvushäire. Teisel juhul võib sobiv samm olla vägivallatsejatele mõeldud tugigrupiga liitumine. Kolmandal juhul on sobivaim individuaalne pöördumine psühholoogi juurde.