Eesti uudised Kiik tahab sadade tuhandete eurode eest osta Trumpi imeravimit, mille WHO ära põlgas Viljar Voog , täna, 11:16

Üks annus Remdesiviri maksab 345 eurot. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA / SCANPIX

Sotsiaalminister Tanel Kiik soovib valitsuse käest saada enam kui 300 000 eurot, et osta koroonaviiruse ravimit Remdesivir. Tegu on ühe arstimiga, mida anti nakatunud USA presidendile Donald Trumpile, aga Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andis alles möödunud nädalal teada, et midagi suurt ravim ei muuda.