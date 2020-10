Valitsejate moraalne läbikukkumine on hukutanud ka võimsaid impeeriume 

Antropoloogiline uuring keskendus 30-le modernismieelsele ühiskonnale. Selle käigus leiti, et isegi need riigid, millel olid „head“ valitsused, pole olnud katastroofilisele langusele immuunsed. Selgus, et ühiskonnad, kus valitsus tagas kaupu ja teenuseid ning hoidis ära rikkuse ja võimu drastilist ebavõrdsust, lagunesid dramaatilisemalt kui need, mida juhtis karmi käega hirmuvalitseja. Üks ühisosa selliste riikide hävimises oli juhtide ebaõnnestumine, kes nõrgestasid ja lõhkusid ühiskondlikke ideaale ja moraali.