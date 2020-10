Reps: Keskerakond ei pane lauale ühtegi ultimaatumit 

Reps rääkis, et suure tõenäosusega ei panda neljapäeval Keskerakonna poolt lauale ühtegi ultimaatumit ning ei nõuta ka Mart Helme lahkumist ministrikohalt, vahendab ERR Uudised.

Mart Helme jätkamine siseministrina ei tähenda aga Repsi sõnul seda, et Keskerakond tolereeriks selliseid sõnavõtte.

Reps tunnistas, et võib tõepoolest jääda mulje, et EKRE on end jõuliselt teiste koalitsioonipartnerite ees kehtestanud.