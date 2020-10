Mart Kadastik: kurb on vaadata, et valitsus tegeleb sellega, kes keda solvas

Kadastik kommenteeris meedia kajastuse kohta, et ehkki alati saab paremini, on Eesti ajakirjandus olnud väga tasakaalustatud ja mõistlik. Endine meediajuht mainis, et pole mõtet süüdistada ajakirjandust, mille võimendamine on piiratud ja mis on pigem vahendaja – võimendajaks on tänapäeval hoopis sotsiaalmeedia.

Sisulist arutelu pole Kadastiku arvates avalikkuse ette valitsuse poolt toodud. „Kurb on vaadata, et valitsus tegeleb sellega, kes keda solvas. Nagu oleks peamine probleem, et peaminister solvus nagu lilleke. Tegelikult on solvatud 100 000 inimest Eestis, mis on väga laias laastus see inimgrupp, mis kuulub kategooriasse seksuaalvähemused. Nende hulgas on palju noori, kes on praegu oma soolise enesemääratlemise faasis,“ sõnas Kadastik. Tema arvates on ühiskonnas niigi levivat koroonastressi arvestades igasuguste pingete, stressi ja frustratsiooni võimendamine siseministri poolt väga halbade tagajärgedega. „Õhkkond, mida perekond Helmed on sõnavõttudega tekitanud, pole lihtsalt emotsionaalne vägivald, vaid lausa kuritegu Eesti rahva suhtes.“

Kadastiku sõnul on Ratase poolt kolmapäeval propageeritud dialoog hävitatud. „Nüüd peab võim, kes ise on pannud suure panuse sellesse, et dialoogi ühiskonnas ei tekikski, mingisuguse sammu tegema – mitte omavahel –, vaid rahva suunas mingisuguse märgi andma, et ühiskonnas on vastutus oma sõnade eest olemas.