Koroonaviiruse ennetus: õiguskantsler uurib koolis liikumispiirangu kehtestamist 

Kuigi kool on soovitanud õpilastel vahetunni ajal väljas jalutamas käia, ei ole see kümneminutiliste vaheaegade puhul eriti võimalik. Õiguskantsleri poole pöörduja tõi välja, et õpilastevahelisi kontakte need piirangud ära ei hoia, sest koolivälisel ajal suheldakse endiselt. Paide gümnaasium paikneb praegu Järvamaa kutsehariduskeskuse ruumides, kus võrreldes tavapärase kooliruumiga puuduvad õpilaste puhkealad. Avalduse tegija märgib, et kuna gümnaasium jagab õppehoonet Järvamaa kutsehariduskeskusega, mille noored saavad majas vabalt liikuda, puutuvad nood kokku ka Paide gümnaasiumi õpilastega.