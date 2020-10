Andmekaitse ei toeta prokuratuuri soovi saada otseligipääs sotsiaaltoetuste registrile 

Prokuratuur soovib saada püsivat otsejuurdepääsu sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregisterile (STAR) kriminaalmenetluse seadustiku alusel. Sotsiaalkindlustusamet küsis andmekaitse inspektsioonilt (AKI), kas see on piisav alus. AKI leiab, et prokuratuuri välja toodud normid ei ole piisavad. Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv, mis käsitleb prokuratuuri kohtueelses menetluses ja seda, et prokuratuur on pädev välja nõudma muud materjali, on AKI teatel liiga umbmäärane, et selle alusel jaatada prokuratuuri õigust saada mis iganes asutuselt või isikult andmeid, liiatigi otsejuurdepääsu andmekogule.