BLOGI | Tuline debatt parlamendierakondade vahel! Sikkut: uskumatu, et omavahelised solvumised ja käändelõpud on need, mis täidavad praegu valitsuse töölauda 

"Kõrvalt vaadates on seda väga uskumatu vaadata, et valitsus kulutab aega selliste küsimuste peale," sõnas Sikkut, kommenteerides Mart Helme sõnavõtust tekkinud kriisi. "Meil on eelarve valmistamise aeg. Omavahelised solvumised ja käändelõpud on need, mis täidavad meediat ja valitsuse töölauda. Muster on selge: plaan B-d on alati vaja – "see oli mõeldud Soome peaministri tunnustamisena" ja nüüd oli tegu "tõlkevaega". Ju inimene pisendab seda, mida ta ütles," lisas ta.