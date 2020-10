Raivo Aeg ei toeta Krossi mitmikkodakondsuse eelnõu 

Justiitsministeeriumile esitati arvamuse avaldamiseks reformierakondlasest riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi 30. septembril algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb märkimisväärses mahus ette senise kodakondsuspoliitika aluspõhimõtteid muutvaid ettepanekuid, millega Raivo Aegi teatel ei saa Eesti vabariigi julgeoleku, õigusliku järjepidevuse ning õigusselguse kaalutlustel nõustuda. „Mitmikkodakondsuse seadustamine tähendab kodakondsuspoliitika muutmist põhimõtteliselt ning seda ei saa toetada. Eesti kodakondsuspoliitika on muutunud alates iseseisvuse taastamisest vähe ja lähtunud seisukohast, et kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei muudeta,“ teatas Aeg siseministeeriumile. Ta lisas, et Eesti kodakondsuspoliitika üks oluline põhimõte on ka keeld Eesti kodanikule olla samal ajal mõne teise riigi kodanik.