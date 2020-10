Ränk süüdistus: mees pussitas ohvrit 14 korral 

Pjotr Gontarenko (24) tuuakse Harju maakohtu istungisaali politseieskordi saatel ja tema käed on raudus. Hoolimata sellest, et talle on toeks tulnud mitmed perekonnaliikmed, on ta nukrameelne ja vaikne. Enne kinnipidamist sõitis Gontarenko ringi uhke maasturiga BMW X5. Ka raha oli tal keskmisest eestlasest rohkem. Suuresti seetõttu, et amfetamiini ja metamfetamiini äriga tegelnud Gontarenko käest jooksid aja jooksul läbi tuhanded eurod. Kui ta andis oma narkovarud vabatahtlikult politseile üle, siis tehti ka arvutus. Juhul kui Gontarenko oleks mõnuained tänavahinnaga maha müünud, oleks ta müügist saanud 110 000 eurot kasumit. Läks aga teisiti ja nüüd on ärikas kohtu all – süüdistatuna narkoaine suures koguses käitlemises rahalisel eesmärgil, tulirelva ebaseaduslikus omamises ning relvaga ähvardamises ja tapmiskatses.