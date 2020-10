KOALITSIOON VEEL PÜSIB! Ratas: liigume vastuse suunas, kuid hetkel lõpplahendust ei ole 

“Meil oli täna arutelu, kindlasti päris paljudes küsimustes saime minu meelest edasi liikuda. See on positiivne. Mulle tundub, et me liigume täna lahenduse suunas. Kui te küsite, kas hetkel on lõpplahendus olemas, vastus on, et ei ole. Me kohtume homme uuesti ja siis jätkame,” ütleb Ratas.

Mitmed nii koalitsiooni- kui opositsioonipoliitikud nõuavad, et Mart Helme tuleks siseministri kohalt tagandada, ka president ütleb, et Helme seisukohtadega poliitik ei sobi siseministriks. Ratas ütles, et Helme tagasiastumise nõudmist tema õigeks ei pea.

“Ma ei tea, kustkohast tulevad kellegi tagasi- või edasiastumised, ma olen mitu korda öelnud, et oluline on see, et me suudame hoida rahulikku, mõistlikku, sõbralikku dialoogi ühiskonnas. Kõik poliitikud ja koalitsioonipartnerid peavad sellest aru saama. Mulle tundub, et täna kohtudes erakondade esimeestega, see tunne on kõikidel koalitsioonipartneritel olemas. Nagu ma ütlesin, minu meelest me liigume lahenduse suunas, ei ole mingeid ultimaatumeid, et keegi peab tagasi astuma,” sõnab Ratas ning lisab, et kriisi lahendamist jätkatakse homme.

Ratas on positiivselt meelestatud ning usub, et koalitsioon jääb püsima. “Mina kindlasti töötan selle nimel, et see koalitsioon jääb püsima ja mu tunnetus on, et seda soovivad kõik kolm osapoolt,” ütleb ta.

Ratase sõnul jätkatakse kolme koalitsioonierakonnaga aruetelu homme ning ka tavapärane keskpäevane pressikonverents seetõttu ei toimu. “Neid politiilisi küsimusi, ja keerulisi küsimusi, ma usun, et me homme keskpäeval arutame kolme erakonnaga edasi. Me anname homme teada, mis kell pressikonverents toimub. Keskpäevast pressikonverentsi me ei tee,” sõnab ta.