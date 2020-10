Juhtkiri | Miks Ratas end maksma ei pane? 

Kolm päeva koalitsiooni läbirääkimisi näitavad, et probleem püsib hoolimata kohe algul antud kinnitusest, et võimuliit jääb kestma. Samas oleks imelik, kui just Kesk- ja Reformierakond ei kompaks pinda uue võimuliidu moodustamiseks. Ratasel peaministrina on õigus ette võtta ka kabinetiremont, kus vahetada ei pruugi mitte ainuüksi ministrite isikuid, vaid ümber jagada saab ka nende käes olevaid portfelle. Kuigi – mida aitab ühe ministri vahetus, kui sarnase mõttemaailmaga on terve erakond, seda pole Ratas selgitanud. Jumet oleks isegi Ratase vähemusvalitsusel, kui praegune opositsioon toetaks Ratase tegemisi EKRE kui suurema kahju allika välistamise nimel.