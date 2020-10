MÜSTIKA: tundmatu vandaal rikkus Berliini muuseumides üle 70 teose 

Kas museaalide ründamine oli juhuslik või üritas keegi sellega kellelegi mingit sõnumit edastada, selgitab loodetavasti välja uurimine. Vandaalitsemine leidis aset 3. oktoobril Berliini Muuseumisaarel (Museumsinsel), mis on koduks mitmele väärikale kunstikambrile ja ajaloolisele esemele. Kuupäev on tähelepanuväärne selle poolest, et tegu on Saksamaa taasühinemise aastapäevaga. Või siis mitte nii tähelepanuväärne – juhul kui ründaja ei pidanud seda silmas. Samas oli see esimene päev, kui muuseumid avasid pärast koroonapandeemia puhkemist taas uksed. Nii et üldiselt arvavad ametivõimud siiski pigem seda, et kuupäevavalik ei olnud juhuslik. Kasvõi juba seetõttu, et siis tekkis võimalus hoonetesse siseneda. Samuti on nende meelest tõenäoline, et kurjategija tegutses üksinda.