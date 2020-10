FOTOD | Martin Helme: küsimus on koalitsioonileppes ja sõnavabaduses 

"Seekord ei ole küsimus punastes joontes, küsimus on koalitsioonileppes ja sõnavabaduses. Arvan, et need ei ole mitte meie punased jooned, vaid meie ühiskonna põhiväärtused, et meil on pluralistlik ühiskond, kus ka konservatiividel on oma arvamus," nentis EKRE esimees Martin Helme enne läbirääkimisi.

"Koalitsioonileppes on meile väga tähtis punkt, kui me sellest taganeme, siis see tähendab, et koalitsioonilepe on üldse lakanud toimimast.Täna pole ühtegi erakonda, kes leiaks, et nad ei ole nõus, et koalitsioonilepet tuleks täita. Konservatiividel on aastaid olnud väga ühesugune seisukoht traditsiooniliste moraaliväärtuste kohta. Eelmine nädal antud intervjuus polnud midagi uut, uus on se,e et see tekitas nii suure reaktsiooni. Vaatame, kuidas siit edasi saab, " ütles Martin Helme.