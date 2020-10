Kas pensionireform ajas pankade infoliinid punaseks? Tuntakse huvi, millal juba raha kätte saaks! 

Piilmanni sõnul on inimeste huvi pensioniteemade vastu mõningal määral tõusnud. “See on ka loogiline, sest pensionireformi eesmärk on tagada pensionikoguja vabadus otsustada oma isikliku vara üle ja võtta teadlik vastutus kindlustamaks turvaline pensionipõlv. Et vastutus võtta on oluline erinevad kogumise aspektid ja alternatiivid enda jaoks läbi mõelda enne kui otsus tehakse,” selgitab ta, lisades, et SEB aitab oma klientidel pensionifondi osas parima lahenduse leida.