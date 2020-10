Helmen Kütt | Hooldekodu elanikke ei tohi panna luku taha surema 

Ühest küljest oli otsuste kohapeale andmine mõistlik, sest piirkonnad olid oma nakatumiskordajatelt väga erinevad. Aga kui terviseamet ja teadusnõukogu lubasid hooldekodude uksed külastusteks või väljas toimuvateks kohtumisteks avada 1. juunist, siis mitu hoolekandeasutust lükkas selle tähtaja 1. juulile, kuigi kohalikud tervisenäitajad olid head. Isegi ei kaalutud ega mõeldud, kuidas värskes õhus, vahemaa ja kaitsevahendite toel korraldada kokkusaamisi. Samas jõudis viirus nii kevadel kui ka nüüd hooldekodudesse pahatihti just sealsete töötajate kaudu.

Saab ka inimlikumalt

Usun, et meil tasub nii mõndagi õppida Soomelt. Pandeemia alguses oli Soome valitsuse tungiv soovitus inimestele vanuses 70+ püsida kodus. Ilmselt tungivam kui Eestis, sest minu head peretuttavad Helsingi lähistel olid kodus ja nii toidu kui ka muu vajaliku toimetasid neile kätte sotsiaaltöötajad. Õnneks said nad värsket õhku hingata oma koduaias, mitte vaid õhuakna kaudu.

Hoolekandeasutustes oli külastuskeeld, kuid alates maist, ilmade soojenedes asuti korraldama maskides kokkusaamisi väljas värske õhu käes. Olemas olid ka pleksiklaasi ja mikrofonidega varustatud kokkusaamisruumid, mida kasutati varem kokkulepitud kohtumisteks ja mida iga külalise lahkumise järel desinfitseeriti. Oli mitmeid teisigi huvitavaid lahendusi, millega hoolekandeasutustes luua võimalusi, et eakad inimesed ei oleks isolatsioonis ega oma elukulu viimases osas lähedastest eraldatud. Ikka selleks, et elu oleks elusam!

Soomes tehti kevadel mitmeid uuringuid, et saada selgust, mida tähendas isolatsioon dementsetele ja vaimse tervise probleemidega inimestele ning eakatele, aga ka noortele, kes elavad erihoolekandeasutustes. Seda tehti ikka selleks, et vältida vigu ja olla viiruse teiseks laineks valmis nii, et inimesed on hoitud, aga neile on tagatud ka elamisväärne vanaduspõlv koos turvalise võimalusega saada kokku oma lähedastega.

Sarnaselt Soomega peaksid ka Eesti hooldekodudel olema plaanid eluks koos viirusega. Nii nagu tulekahju puhuks peab olema evakueerumisplaan, tuleb läbi mängida, kuidas töötajad ei tooks viirust kaasa ja kuidas korraldada kohtumisi viisil, et eakad oleksid kaitstud. Tuleb mõelda läbi võimalused eri sissepääsude kasutamiseks külastajatele, et oleks vähem ruumide ristkasutust, ikka selleks, et risk haigestuda oleks viidud miinimumini. On selge, et sajaprotsendilist turvalisust ei saa kellelegi tagada, kuid sama on ju ka kodus elavate eakatega.

Uus normaalsus ei tohi olla see, et hooldekodud on lukus ja eakatel puudub võimalus kohtuda oma lähedastega, näha oma lastelaste kasvamist ja tulihtsalt oodata lukus uste taga surma, olles seejuures eriarstiabist kõrvale jäetud.