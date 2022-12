Kohtutäitur otsib taga perearst Karmen Jolleri usaldust kuritarvitanud patsienti, et saada kätte 28 000 eurot

„Perearstikeskuse osas on jõutud kompromisskokkuleppeni, kus perearstikeskuse tegevussuutlikkuse säilitamise huvides on nende kohustus olnud kompromissi korras tasuda kogukahjust ligi 21 000 eurot, mis on tänaseks tasutud,“ ütles tervisekassa (varasemalt haigekassa) pressiesindaja Evelin Trink. „Kelmi osas, kes mõisteti süüdi kriminaalmenetluse käigus, oleme täna kohtuotsuse tulemust täitmisele pööramas läbi kohtutäituri.“