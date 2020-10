ARVUSTUS | Huawei P smart 2021 telefonil on kõik, mida tänapäeva inimene vajab! 

Huawei P smart 2021 ekraani mõõtmed on 6,67 tolli ja see hõivab tervelt 90 protsenti telefoni esiküljest. Esikaamera on sujuvalt integreeritud mitte telefoni raami, vaid ekraani taha nii, et see aitab kasutajatel kogeda sujuvat piirideta ekraani ilma ühegi katkestuseta. See on tänapäeva tarbijate jaoks oluline. Huawei tellitud uuring kinnitas, et 26% Baltikumi tarbijate jaoks on unistuste telefonile mõeldes just see funktsioon olnud üks kolmest olulisemast.