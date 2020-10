Avatud kontoris on raske keskenduda või teetööd häirivad? Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid võivad imesid teha! 

Juhtmevabade kõrvaklappide puhul saavad otsustavaks neli omadust: helikvaliteet, juhtmeta ühenduse kvaliteet, akukestvus ja välimus. Kuidas vastavad uued Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid nendele kriteeriumitele?

Ütle ümbritsevatele helidele hüvasti

Oleme harjunud, et alati pole keskkonnamüra võimalik päris kinni keerata. Eriti olukordades, kus müra on üsna tugev – tõusvas lennukis või ilutulestikku vaadates. Ent Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappide arendajad on pühendunud nende reeglite ümberkirjutamisele, sest lülitades klapid sisse, ei kuule tõesti midagi muud kui oma muusikat või inimest, kellega räägid. Ja seda olenemata asukohast. Kõrvaklapid esitavad väljakutse nii lennukitele, tänavamürale, rohke külastajaga restoranidele kui valjule taustamuusikale. Kuidas on see võimalik?

Vastus on, et tänu hübriidsele aktiivsele mürasummutusele. Tänu sisse- ja väljapoole suunatud mikrofonidele tuvastavad klapid igasuguse müra ja isoleerivad selle täpsete helisignaalidega. Kõrvaklappidega saab summutada heli tugevusega kuni 40 detsibelli – helitugevuse järgi tunnevad need automaatselt ära keskkonna, kus kasutaja on, rakendades sellele vastavat mürasummutust. Näiteks lennukiga lennates või sarnases müratsoonis saab kõrvaklapid lülitada režiimi „ultra“; töötades kontoris, kus on pidev klaviatuuriklõbin või muud segavad helid, lülita sisse režiim „hubane“; kõndides tänaval või istudes rahvarohkes kohvikus, rakenda režiim "üldine".

Lisaks eelnevale vähendab FreeBuds Pro ainulaadne kõrvaklappide häälerežiim vestluste ajal inimesi ümbritsevat müra, et kaaslast oleks kerge kuulda ka lärmakas keskkonnas.

Juhtmeta ühendus püsib ka siis, kui telefon on käekotis või taskupõhjas