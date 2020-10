Ratas EKRE süüdistusest: absurditeater! 

"Oleme kohtunud mitmeid kordi, helistanud, püüdnud seda küsimust lahendada," ütles Ratas, et tähtis on suuta dialoogi hoida osapoolte vahel.

Millest peab EKRE loobuma? Kas laual on kaks küsimust: lahkuma peab kas Mart Helme või abielureferendum tuleb ära jätta? "Laual on probeem, mis vajab lahendamist. Peaministrina ootan, et küsimus saaks lõppvastuse, kas suudame siit edasi minna või on see koalitsioon lõppenud."

Ta möönis, et tegemist on tema poliitikukarjääri kõige keerulisema ja raskema kriisiga. "Iga poliitik peab oma sõnade eest vastutama. Igale sõnale järgneb suur reaktsioon, meie soov on, et selliseid võpatusi oleks ühiskonnas võimalikult vähem. Eesti ühiskond on rahulik ühiskond ja inimesed peavad siin omama turvatunnet."

Jüri Ratas rõhutas, et tema jaoks on oluline põhimõte, et Eesti ühiskonnas ei tohi kedagi eemale tõugata ega süüdistada. "Eesti ühiskond on üks ja tervik, " kinnitas Ratas.

Koalitsiooni osapooled kohtuvad uuesti kolmapäeva õhtul.

Kriis sai alguse, kui siseministri venekeelne intervjuu Deutsche Wellele jõudis Eesti meediasse. Mart Helme esines seal homovastase väljaütlemistega, mis pole Keskerakonna juhtfiguuride arvates ministrile kohased.