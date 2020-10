VIDEO | Coopi autoloosi võitja: ei tee ma midagi nalja – võitsin päriselt auto! 

Aleksander tunnistab, et pidas Coopist tulnud võidukõnet esiti naljaks – seda enam, et senised ainsad lotovõidud on olnud pigem väikesed. „Mulle helistati ja hakati vaikselt vihjama, et olen auto võitnud. Alguses ma muidugi ei uskunud seda. Arvasin, et keegi teeb pulli, ikka on seda tehtud,“ muigab Aleksander. Uskuma jäi ta kogu lugu alles hetkel, mil kirjutas auto üleandmise volitusele alla.

Esimene inimene, kellele Aleksander võidust teada andis, oli tema ema. Kuna Aleksandril juhilube ei ole, tuli järgmisena võtta kõne kellelegi, kes aitaks võidetud auto Haapsalu Kaubamaja eest koju viia. Niisiis helistas ta tädipoeg Endlile. „Ütlesin, et mul oleks teisipäeval tema abi vaja – auto koju toomisel. Ta ütles, et ära pläma ja mis nali see on. Vastasin, et ei tee ma midagi nalja. Võitsin päriselt auto,“ naerab Aleksander.

Kõigepealt tuleb autovõitu tähistada

Nagu mainitud, siis juhilube Aleksandril ei ole. Olles lapsest saadik elanud Tallinnas, ei tundunud nende olemasolu kuidagi vajalik. „Kasutan igapäevaselt ühistransporti, peamiselt bussi või trolli. Mis esimesena ette sõidab, sellele ka peale istun,“ sõnab mees. „Praegu hakkab autot igal juhul kasutama minu tädipoeg Endel,“ lausub Aleksander.

Kuigi Endel elab Läänemaal ja Aleksander Tallinnas, kiidab võitja, et tädipoeg on teda alati vajadusel sõidutanud. Nüüd on selleks muidugi veel enam põhjust. „Pensionäril on aega küll! Kui Aleksandril on vaja kuhugi minna, siis pole probleemi – võin sõita nii Tallinnasse kui mujale,“ kinnitab Endel, kes on rooli keeranud viimased 48 aastat.

Esimene sõit Haapsalu Coopi juurest viib linnast mõnekümne kilomeetri kaugusele, kus Endel elab. Alles hiljem suundutakse Tallinna. „Täna tuleb rattad ikka ära määrida!“ teatab Endel rõõmsalt. „Auto registrimärgil on viimane number 7. See tähendab, et autoomanik peab tooma peolauale just seitse pudelit. Aga märkima peab seda, et keegi pole täpsustanud, mis pudelid need olla võiks. Äkki hoopis limonaadipudelid?“ lisab ta naljatades.

Enne tähistama suundumist haaras Aleksander aga Coopi kauplusest kaasa kaks maitsvat torti.