USA valijatele saadeti Eesti serverite kaudu ähvarduskirju, juhtumit uurib FBI 

Portaal Vice sai enda valdusesse koopia ühest paljudest demokraatide toetajatele laekunud e-kirjadest. Esmapilgul tundub, et see on saadetud USA paremäärmusliku rühmituse Proud Boys meiliaadressilt (info@officialproudboys.com), ent metaandmed ja päis pakuvad vihjeid sellele, et kirjad ei pärine üldse sellelt aadressilt. Päistes sisalduv kliendi IP-aadress viitab hoopis Eestile ja siinsele kirjastusele Koolibri.