Koolitajate turul on ees ootamas suured muutused 

See aasta on kujunenud enamikele elualadele raskeks ning muutusi on olnud palju. Samas on aasta 2020 viinud koolitusmaailma hoogsa sammu võrra edasi. Kui koolitajad armastavad enamasti personaalset kontakti ehk koolitusklassi stiili, siis koroonakevadel oli võimatu samamoodi jätkata. Kõik tuli järsku veebiavarustesse kolida. Kuigi esialgu see kõigile koolitajatele ja huvilistele ei meeldinud, siis nüüdseks võib öelda, et meeleldi harrastatakse sellist stiili ka tulevikus.

Eriolukord viis koolitajad mugavustsoonist välja ning pani valiku ette: uju või upu. Enamik koolitajaid suutis sellest välja ujuda ning korraldada töö efektiivselt ümber. On küll palju õppida, kogemusi koguda, teadmisi lihvida, kuid on toimunud suur murrang. Koolitussektor on hakanud kasvama.

Koolitused, mis on vajalikud just koolitaja enesearenguks

Hiljuti loodud Koolitaja Koolituskeskus loodab olla eestvedajaks Eesti koolitusmaastiku turgutamisel – on ju nende sloganiks „Koos kasvamise nimel“. Ühtlasi tahetakse toetada kodumaiste koolitajate enesearengut. „Olles olnud 15 aastat koolitaja, tean, kui keeruline on saada head täiendkoolitust. See loomulikult ei tähenda, et üldse pole võimalik. Ikka on, aga paljude kasulike koolituste leidmine on vahel raskendatud,“ lausub Marita Pitk. Samas toonitab ta, et siinkohal pole jutt ülikooli haridusest, vaid ikka täiendusõppest. „Ehk siis kui koolitaja tahaks iga aasta ennast näiteks 60 akadeemilise tunni võrra täiendada, siis paari aastaga on valik otsas,“ tõdeb ta. Samas rõhutab Pitk, et siinkohal räägib ta täiendusõppest, mitte ülikoolis saadavast haridusest.

Koolitaja Koolituskeskus pakub tänaseks viit erinevat koolitust. Kolm neist on mahukad kursused ja kaks lühemad. „Loomulikult on neist viiest üks koolitaja baasõpe ehk koolitaja koolitus. Teiseks pakume uutele ja kogenud koolitajatele koolitaja kutse taotlemiseks e-profiili personaalkursust. Kolmandaks – mille üle me ise väga uhked oleme – on koolitaja enesearenguprogramm. Oleme ise täheldanud suurt puudust sellest,“ selgitab Pitk. Kuna koolitaja on sageli üksi või väikses meeskonnas toimetaja, siis töökohustusi on palju. Kogu aeg endast kõik andes võib ühel hetkel juhtuda, et on vaja ennast laadida. Niisiis on antud kursus hea neile, kes soovivad kasvada, olla veel paremad, mõelda sihid selgeks või luua uusi eesmärke.

Neljas koolitus räägib õppijatüüpidest ning viies õppemeetoditest. Kõik mainitud koolitused on koolitajatele väga vajalikud. Kindlasti on tulevikus Koolitaja Koolituskeskusel endal veel mõni põnev koolitus juurde tulemas.

Praktilised tulemused