Miks eestlased järjest vanemaks elavad?  

„Kasv on olnud tähelepanuväärselt kiire,“ ütleb statistikaameti rahvastikustatistika ekspert Ene-Margit Tiit. Arvud näitavad, et viimase 25 aastaga on meeste oodatav eluiga tõusnud 14, naistel kümne aasta võrra. Seega keskmiselt ligi pool aastat iga aasta kohta, ütleb ekspert Tiit.