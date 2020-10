Neivelt: 20 aastat tagasi loodud pensionireform oli suur ebaõnnestumine

Senine, 20 aastat tagasi loodud pensionisüsteem oli Neivelti sõnul väga suur ebaõnnestumine.

Nüüd käivituva reformiga kaasnev kõige suurem võimalus on Neivelti hinnangul see, et inimesele tuleb rõhutada kogu aeg, et ta on vaba, aga vabadus tähendab ka vastutust.