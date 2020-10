Eesti uudised Kas jäämegi kella keerama? Suveajast loobumine toppab igal rindel Asso Ladva , täna, 12:16 Jaga: M

TÜÜTU VÄRK: Vanade ja teenekate tornikellade kaks korda aastas sättimine on aeganõudev ettevõtmine. Pildil Tartu raekoja kell. Foto: Aldo Luud

Poolteist aastat tagasi otsustas Euroopa parlament, et Euroopa Liit lõpetab suveaja kasutamise 2021. aastal ja pärast seda enam kaks korda aastas kella ei keerutata. Tegelikult on teema takerdunud ja kellakeeramise lõpetamist ei ole Euroopa Liidu tasemel rohkem arutatud. Kindel on see, et ööl vastu pühapäeva tuleb kõikidel keerata kellad tunni võrra tagasi ja kevadel jälle tunni võrra edasi.