FOTOD | Saaremaa surmakutsar kohtus: tunnistan end süüdi liikluseeskirjade rikkumises, aga mitte tahtlikus tapmises 

Foto: Õhtuleht

Juunis toimunud eelistungil avaldas mehe kaitsja Anu Toomemägi kindlat veendumust, et tegu ei vasta talle esitatud süüdistusparagrahvile. Prokurör Rainer Amur seevastu leiab, et süüdistatav pidi teadma, et on raskes joobeseisundis, sõidab teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liigub tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud.