Ratast ja Helmet grilliti riigikogu ees

Nagu arvata oli, kohe esimene infotunni küsimus, mille esitajaks oli sotside juht Indrek Saar, käis siseministri pihta.

„Te küsite, kas Mart Helme on minu arvates õhutanud vaenu, õhutanud vägivalda. Ma olen loomulikult siseministriga peale seda intervjuud rääkinud ja öelnud, et minu jaoks on see probleem, kuidas mina seda intervjuud mõistsin,“ selgitas Ratas. „Siseminister on öelnud mulle seda, mida ta on öelnud ka avalikult, et tema pole kedagi ära ajanud, teda on valesti mõistetud.“

Ratas jäi aga enda senise arvamuse juurde: isegi kui Helme ei mõelnud nii nagu tema sõnu on avalikkuses presenteeritud, siis ka peaministri tunnetus sellest intervjuust on teistsugune koalitsioonipartneri käsitlusest.

„Lõhestav retoorika, vähemuste diskrimineerimine või vägivallale õhutamine tuleb maha võtta ühiskonnas,“ rõhutas Ratas.

„Ma tahan öelda seda, et Eestis on minu meelest täna inimõigused, sealhulgas vähemuste õigused, need on kaitstud,“ lisas Ratas veidi hiljem, et seda on ta ka viimastel päevadel meedias rõhutanud. „Kindlasti ma ei saa öelda, et sada protsenti kuskil meil mingeid probleeme ei ole. Ühiskonnas on ikka probleeme ja nendega tegeldakse. Aga ma ei näe küll, et Eestis oleks inimõigused või Eestis oleks vähemuste õigused kuidagi hetkel alla surutud.“

Peaminister kommenteeris ka kooseluseaduse küsimust öeldes, et praeguses koalitsioonis on just Keskerakond seisnud selle eest, et seadust tühistama ei minda. „Nüüd minu enda positsioon on see, et ma arvan, et kui me räägime kooselust, siis inimesed elavad nende inimestega koos, keda nad armastavad, kellega neil on hea olla, kellega on turvaline olla, kellega neil on tore olla. Ja nii see peabki ühiskonnas olema ja ma arvan, et see ei ole meie asi kuidagi seda korraldada,“ ütles Ratas.