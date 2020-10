OTSEPILT | Ratast riigikogu ees eriti krõbedaks ei grillitud, nüüd on kord Helme käes

„Ma tahan öelda seda, et Eestis on minu meelest täna inimõigused, sealhulgas vähemuste õigused, need on kaitstud,“ lisas Ratas veidi hiljem, et seda on ta ka viimastel päevadel meedias rõhutanud. „Kindlasti ma ei saa öelda, et sada protsenti kuskil meil mingeid probleeme ei ole. Ühiskonnas on ikka probleeme ja nendega tegeldakse. Aga ma ei näe küll, et Eestis oleks inimõigused või Eestis oleks vähemuste õigused kuidagi hetkel alla surutud.“

Peaminister kommenteeris ka kooseluseaduse küsimust öeldes, et praeguses koalitsioonis on just Keskerakond seisnud selle eest, et seadust tühistama ei minda. „Nüüd minu enda positsioon on see, et ma arvan, et kui me räägime kooselust, siis inimesed elavad nende inimestega koos, keda nad armastavad, kellega neil on hea olla, kellega on turvaline olla, kellega neil on tore olla. Ja nii see peabki ühiskonnas olema ja ma arvan, et see ei ole meie asi kuidagi seda korraldada,“ ütles Ratas.