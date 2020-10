Seeder: koalitsioonis on suhted pingelised ja head koostöö tunnet pole, kuid arutelu on läinud sõbralikumaks 

“Tuleb tunnistada, et suhted koalitsiooni sees on pingelised ja usaldust ei ole nii palju, et oleks hea koostöö tunne, mis on ühele koalitsioonile vajalik. Eriti kui juba mõnda aega on koos töötatud ja kui järjest vähem saab toetuda koalitsioonilepingule, sest mitmed koalitsioonilepingu punktid on täidetud ja reaalne elu toob alati uusi väljakutseid, uusi olukordi, mis ei ole varasemalt koalitsioonilepingus kokkulepitud. See eeldab head koostööd ja võimet lahendada neid küsimusi,” tõdes ta.

Seederi sõnul on praegustel koalitsioonipartneritel siiski tahe lahendus kriisile leida ning ka arutelude toon on läinud sõbralikumaks. “Mina küll tunnetan, et kõigil kolmel osapoolel täna on soov leida lahendus ja tahe minna edasi. Need loosungid, väljaütlemised, mis on olnud ja võib-olla ka ultimatiivsed sõnumid lahendusteni ei vii ja sellest on kõik kolm osapoolt aru saanud,” usub ta.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles Õhtulehele, et nende erakonna liikmed on regulaarselt suhelnud nii Keskerakonna kui Isamaa esindajatega. Seeder ütles saates, et Kallas temaga alternatiivse koalitsiooni loomiseks ühendust pole võtnud. Muuhulgas ei usu Seeder, et Keskerakond ja Reformierakond ühise koalitsooni loomist arutanud on.