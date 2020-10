Maailm Kanada linn otsustas ebameeldiva kõlaga nime ära muuta Toimetas Greete Kõrvits , täna, 21:40 Jaga: M

Asbestose (peagi juba uue nimega) linna park. Foto: Vida Press

Asbestose linn Kanadas leidis, et aeg on linna nimi ära muuta ja millegi meeldivama vastu välja vahetada. Asbestil on teatavasti kantserogeenne mõju, eriti kahjustab see kopse.