Eesti uudised Riigikohus otsustas: teisest pensionisambast raha väljavõtmine on seaduslik Asso Ladva , täna, 00:23

TEINE PENSIONISAMMAS VABA: Juba aasta pärast võivad esimesed soovijad oma teise pensionisambasse kogunenud raha välja võtta, kuid summalt tuleb tulumaks riigile anda. Foto: Julia Vakina

„Riigikohus ei hinda seadusi teljel hea võib halb, me hindame seaduse õiguspärasust. See võib olla paradoks, aga ühiskondlikult hea seadus võib kedagi diskrimineerida, kohelda kedagi ebaõiglaselt, jätta millestki ilma, kuigi seadus tundub mõistlik. Ja iga halb asi ei ole veel põhiseadusvastane, siin on see mänguruum,“ teeb riigikohtu esimees Villu Kõve selgeks, et peale õigusliku hinnangu pensionireformile ei maksa riigikohtunikelt muid arvamusi küsida.