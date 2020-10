TOHOH, MILLE EEST? Portugali lapsed kaebasid Eesti ja veel portsu riike kohtusse 

Milles siis asi? Nimelt pole Euroopa Liidu maad ning Ühendkuningriik, Norra, Türgi, Šveits, Venemaa ja Ukraina noorte portugallaste meelest piisavalt ära teinud, et neid kliimamuutuste mõjude eest kaitsta. Nad nõuavad, et riigid võtaksid selle nimel rohkem ette, et globaalne temperatuur ei tõuseks üle 1,5 kraadi.