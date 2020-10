KUI PALJU ON EESTIS HOMOSID? Keegi ei tea! 

Aaviku kinnitusel on avalikkuses hakanud oma elu elama Alfred Kinsey uuring, mille järgi on homoseksuaale ühiskonnas kümme protsenti. Seda ei peeta aga teadusringkondades tõsiseltvõetavaks, sest selgus, et ta manipuleeris andmetega.

Suur osa ühiskonnast pelgab homoseksuaale, paremäärmuslased on tõstnud esile ohtu, et homopropaganda suurendab geide ja lesbide osa ühiskonnas. Aaviku sõnul on aga homode osa 1-3 protsenti sõltumata ühiskondade arengutasemest, liberaalsusest ning suhtumisest seksuaalvähemustesse. „See viitab omakorda homoseksuaalsuse geneetilisele taustale,“ märkis ta. „Iraani võimud väidavad muidugi, et seal pole üldse homoseksuaale, aga tegu on siiski Iraaniga. Liberaalsetes ühiskondades paistavad homoseksuaalid lihtsalt rohkem silma, sest nad julgevad ka avalikumalt oma sättumust tunnistada.“

On üsna levinud ka väide, et homoseksuaalide hulgas on keskmisest rohkem haritud ja majanduslikult heal järjel inimesi. Sellise väitega pole teadlastel Aaviku kinnitusel midagi peale hakata. „Mõistagi on tuntud ja jõukatel inimestel lihtsam avalikult tunnistada, et nad on geid või lesbid,“ räägib ta. „Meediasse ei pääse ju reeglina oma seksuaalsest sättumusest rääkivad lihtsad nõudepesijad või traktoristid.“ Õhtuleht suhtles selle loo tarbeks Eesti äriringkondi hästitundvate inimestega, kelle ühe käe sõrmedest piisas homoseksuaalsete tippjuhtide loendamiseks. Niisiis võib väita, et homode osa tippettevõtjate hulgas ei ületa nende osatähtsust rahvastikus.

Avalikult homoseksuaalne ettevõtja Mart Haber kirjutas Mart Helme soovituse peale Rootsi joosta sotsiaalmeedias, et tema ja ta abikaasa osalusega firma maksis ainuüksi sel kuul 224 563,66 eurot makse. „Kui keegi minu sõpradest on hääletanud selle valitsuse poolt, siis me ei ole enam sõbrad,“ teatas Haber.

Homode osa majanduses võrdub kaitsekulutustega

Kui vaadata homode osa sisemajanduse kogutoodangust eeldusel, et neid on kaks protsenti, siis oli see eelmisel aastal ligi 562 miljonit eurot. Sama suured on Eesti riigi kaitsekulutused. Kindlasti jääks geide ja lesbide lahkumisest Eesti majandusse tuntav tühimik, mille EKRE-Isamaa-Keskerakonna valitsus saaks täita kolmandatest riikidest pärit immigrantidega.

Homoseksuaalide kui ühiskonnagrupi käsitlemine meedias on olnud Aaviku sõnul seni üsna üheülbaline, esile kerkivad need lesbid või geid, kes seda ise soovivad. „Homoseksuaalide seltskond on tegelikult oma maailmavaatelt väga heterogeenne,“ selgitab ta. „Minu eriala tõttu leidub ka tutvusringkonnas mitmeid homoseksuaale, üks neist on näiteks innukas EKRE poolehoidja. Vaid väike osa homodest käib meeleavaldustel vikerkaarelippudega lehvitamas, väga paljud hoiavad tegelikkuses tagaplaanile ja elavad rahulikult oma elu.“ Niisiis ei saa väita sedagi, et ühiskondlikult aktiivseid tegelasi oleks homode hulgas oluliselt rohkem kui terves ühiskonnas.