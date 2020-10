Kaja Kallas: valitsuskriisi saab lahendada kokkulepe, kus EKRE loobub referendumist ja Helme lahkub siseministri ametist 

Kallase sõnul oleks juhul, kui need kaks tingimust on täidetud, see kriisile sisuline lahendus. "Kui Mart Helme jätkab ja abielureferendum toimub, siis oleme samas olukorras õige pea tagasi. Usun, et lõpuks EKRE teeb need järeleandmised, küsimus on selles, et kas peaministril jätkub kannatust," leiab Kallas.