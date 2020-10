Poliitika ÜMMARGUNE RATAS: peaminister ei taha öelda, kas Mart Helme võib valitsuses jätkata Viljar Voog , täna, 17:05 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas riigikogus. Foto: Merilin Ulm

EKRE on maha joonistanud punased jooned – rahvahääletus abielu mõiste kohta peab tulema ja Mart Helme jätkab siseministrina, muidu lahkuvad nad opositsiooni. Peaminister Jüri Ratas rõhub aga sellele, et kui varem koalitsioonipartner sedasi on öelnud, astuti alati lõpuks samm tagasi.