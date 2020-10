Riigikogu rääkis Vladimir Leninist ja Sitakoti Matsist 

„Minu küsimus puudutab ka seda, millised kohanimed ja tänavanimed võiksid olla sobivad. Kui tuletada meelde ajalugu, siis esimene rahvusvaheline organisatsioon, mis tunnistas rahvaste enesemääramisõigust, oli tööparteide, sotsialistide, kommunistide organisatsioon Teine Internatsionaal. Oli ka selline väga tuntud Vene enamlane, kes kirjutas väga selgelt rahvaste enesemääramise printsiibi poolt, mille alusel Eesti Vabariik loodi. Nimi oli Vladimir Iljitš Lenin, kelle allkirjaga oli Vene delegatsioon Tartu rahulepingu sõlmimisel. Kui ma nüüd seda seadust mõtlen, kas tänavanimed, nagu Teise Internatsionaali või Vladimir Iljitš Lenini, ei ole mitte ainult selle seadusega kooskõlas, vaid teatud mõttes lausa soovitatavad? Sellepärast et nemad ju töötasid sellise Eesti Vabariigi loomise nimel ja ka kui vaadata, kes oli esimene riik, kes Eestit tunnistas. Kas ma saan õigesti aru? Aitäh!“ uuris keskerakondlane Oudekki Loone, eeskujulikult oma irooniat varjates.

„Ei, te ei saa absoluutselt õigesti aru. Teie arusaam on ikka 180 kraadi vähemalt minu arusaamaga teistpidi. No Leninit eeskujuks tuua on ikka väga imelik. Ma olin täna valmis kõigeks, aga selleks ma ausalt öeldes valmis ei olnud. Tunnistan siiralt! Vaat see ongi see küsimus. Muidugi Lenini puhul ei teki üldse mitte mingit kahtlust. Sa pead ikka kogumis hindama ja noh, Lenin Eesti rahvale nüüd kingitus küll ei olnud. Seda ma rohkem ei kommenteerikski,“ vastas Hepner.

EKRE rahvasaadik Riho Breivel jätkas reljeefse nime kasutamist: „Ja nüüd kui mõni hea inimene tahab oma talule nimeks panna Vladimir Iljitš Lenini nimeline talu, kas see on aktsepteeritav?“

„Ei ole. Laienevad kõik needsamad tingimused, mis tänavatele. Ei ole. Ja sellest tegelikult tekkiski selle nn revisjoni küsimuse koha pealt, et tegelikult tänavad on ainult üks väike osa nendest kohanimedest. Et tõesti ei saa sellist talu nime panna,“ selgitas Hepner.

Ootamatu ajalooloeng

Seaduseelnõu tutvustamisele järgnenud sõnavõtudki ei möödunud ilma kurikuulsa kommunistita. Isamaalane Tarmo Kruusimäe, üldrahvalikult tuntud Kojamehena, alustas näiteks sellest, et kohanimede seaduse muutmiseks on kulunud juba 30 aastat: „Ehk siis tegemist oli olnud ühe suure ja pika peenhäälestuse protsessiga. See, mida te praegu interneeduse vahendusel jälgite, see siin ongi nüüd see klassikaline argumentide otsimine, miks me mitte midagi ei saa teha, vaid me peaksime põlistama okupatsiooni edasi. Ja me nimetame seda isegi kohati nostalgiaks. Mina küll ei saa sellest aru, kuidas n-ö täislaksnormaalsed inimesed kaanivad endale kaks liitrit õlut sisse, tõmbavad miilitsavormi selga, lähevad Haapsallu ja ütlevad selle peale, et tegemist on nostalgiaga.“

Seadusemuudatust toetav Kruusimäe jätkas: „Kolleeg Oudekki rääkis sellest, et küll oli hea inimene Lenin. Aga Hitler tegi loomakaitse. Mis me nüüd selle teadmisega peale hakkame? Kas hakkame uusi nimesid vahetama?“