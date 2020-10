Laagna tee surmaavarii põhjustaja Isa Khalilovi kriminaalasi jõudis kohtusse 

Meestele esitati süüdistus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Kriminaalmenetlusega kogutud andmetel alustasid süüdistatavad ühiselt ja kooskõlastatult 20. juuni õhtupoolikul sõitu Tallinna kesklinnast Lasnamäe suunas. Sõiduki Chevrolet Camaro roolis oli 29aastane Vjatšeslav ja BMW X5 roolis 20aastane Isa, kes kiirendasid ja kihutasid koos mööda Pärnu maanteed Narva maanteele ning jõudsid lõpuks Laagna teele.

Õnnetuses hukkusid 61aastane naine ja 39aastane mees ning viga said neli inimest, kes viidi sündmuskohalt haiglasse. Senimaani viibib haiglas üliraskes seisus Volvos sõitnud kaasreisija, 57aastane naine.

Kriminaalmenetlust juhtinud prokuröri Diana Helila sõnul põhjustasid süüdistatavad oma äärmiselt hoolimatu tegevusega kahe inimese surma ning raskeid tervisekahjustusi kahele liiklusõnnetuses viga saanud inimesele. „Prokuratuuri hinnangul panid kaks meest teo toime koos. Üksteist innustades kiirendasid nad koos läbi linna ja lubatust kiiremini sõites rikkusid tahtlikult liiklusseadust. Kohtueelses menetluses kogutud tõendite pinnalt aga ei ole võimalik esitada süüdistust tapmises, sest ei saa väita, et neil oli rooli istudes soov kedagi tappa. Samas pidanuks mehed ette nägema, et oma kergemeelse käitumisega võivad nad põhjustada üliraskete tagajärgedega liiklusõnnetuse,“ selgitas prokurör Helila rõhutades, et meestele esitati süüdistus esimese astme kuriteos.