Soomes kahe hukkunuga avarii põhjustanud eestlane on raskes seisus haiglas 

Politseil pole veel õnnestunud valel sõidurajal sõitnud Eesti kodanikku üle kuulata, sest ta viibib haiglas. Lääne-Uusimaa politseijuhi Ilkka Kantola sõnul on kahtlusaluse vigastused tõsised. Selge on aga see, et ilmselt eestlase põhjustatud õnnetuses hukkus abielupaar – 52aastane mees ja 46aastane naine.