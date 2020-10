Juhtkiri | Helme musta pesu pesemine 

Mart Helme poolt Deutsche Wellele antud venekeelse intervjuu puhul on oluline tõlkida mõtet, sest Helme ei varjanudki, et suhtub ühte osasse Eesti elanikest halvasti. Seda hoolimata koalitsioonileppe esimesest sissejuhatavast lausest, et kolm erakonda „on kokku leppinud soovis kanda ühiselt valitsusvastutust, lähtudes Eesti riigi ja inimeste huvidest“.

Arvestades valitsuserakondade järgnenud väljaütlemisi, tuleb aga esitada küsimus, mida võidab Eesti rahvas selle võimuliidu jätkamisest, millised on argumendid selle koalitsiooni kasuks? Tekkinud on skisofreeniline olukord, kui peaminister Jüri Ratas ütleb, et Helme öeldu on sisutühi. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder aga paneb vastutuse meediale – kuna Helme sõnade taga puuduvat reaalne kate ja sisu, siis peaks meedia neid ignoreerima ja mitte võimendama.

Nende väidete üks pool on see, et Seeder ju kutsub üles kalli koalitsioonipartneri EKRE väärtusseisukohti ignoreerima. Teine, aga veelgi olulisem on küsimus – miks tahavad nii Isamaa kui ka Keskerakond olla võimul koos erakonnaga, mille ühe võtmeministri juttu nimetavad mõlemad sisutuks? Kuidas saab segast peksev EKRE minister olla kasulik Eesti riigile? Eraldi aspekt on seegi, et Seeder enda sõnul süüdlasi ei otsi, vaid vaatab tulevikku – kuna Isamaa on Helme öeldut selge taunimise asemel pigem mahendanud, siis niiviisi püüab too EKRE-light erakond ka ise Helme räuskamisest kasu lõigata.

Ratas ise on kaks aastat tagasi öelnud, et tema jaoks on koostöö võimatu erakonnaga, „kes lõikab päid maha, kes ei ole nõus teatud rahvuste või rassidega“. EKRE on uuesti samamoodi väljendunud, kuid nüüd on Ratasel võimalik nendega koostööd teha, teades, et see pole Mart Helme isiklik, vaid erakonna seisukoht. Mart Helme sõnul näeb koalitsioonileping ette, et kõikidel on mitte ainult väljendusvabadus, vaid ka „programmilised seisukohad, mis ei kattu“. Kui homovaenulikkus on EKRE programmiline seisukoht, siis väljendas Helme DW intervjuus ju selgelt kogu oma erakonna vaateid.

Selles valguses on väga huvitav, milline saab olema skandaali lahendus, mille kallal võimuliit Ratase sõnul praegu töötavat. Vaid üks on kindel – veel enne ükskõik millise lahenduse variandi sõelale jäämist öeldi välja, et võimuliit ei lagune.