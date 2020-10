MILLINE KURB LÕPP! Surnuks peetud mees oli elus... ent suri pärast päästmist 

Metro vahendab, et Kumar veetus külmas pea terve ööpäeva, üle 20 tunni. Kogu lugu sai alguse tema pereliikmetest, kes toimetasid mehe möödunud esmaspäeval haiglasse. Ta põdes juba pikemat aega erinevaid haigusi ja voodist väljas enam ei käinud. Arstid aga kehitasid õlgu: härral polnud pealtnäha nagu midagi erilist viga. Kui pere koju tagasi jõudis, lakkas Kumar järsku liigutamast. Pere leidis, et mis seal ikka, küllap on ta surnud ning otsustas ta keha külma panna, et see matuseriituse ajaks värske püsiks.