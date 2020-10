PEREKONNA ÕUDUSTE ÖÖ: noaga varas astus magamistuppa 

Kurvasilmne vargapoiss Nikita Tkachuk (24) istub kohtusaalis just kui pättust teinud koolipoiss, kelle õpetaja on nurka häbenema saatnud. Ta vaatab ainiti maha ja vaikib. Seejuures ei tohi ära unustada, et kohtupingis istuv nooruk on teenekas varas, kelle kuritööregister pikk kui eesli kõrvad. Juba alaealisena oli Tkachuk alatihti seadusega pahuksis.