Kaup24 teab: mis on isadepäeva eel suurimad hitt-kingitused? 

Loomulikult on üks asi rõõmustada neid tordi või kommikarbiga, kuid kindlasti ei ütleks keegi ära ka väga heast kingitusest. Siin tekibki probleem: mis on hea isadepäeva kingitus? Iseenesest mõistetavalt on kõik mehed erinevad, kuid Kaup24 paotab saladusloori selle osas, milliseid asju ostetakse isadepäeva eel kõige enam. Eriti populaarsed on muide erinevad meeste aksessuaarid.

Rahakotid. Meeste rahakotid on isadepäeva ja jõulude eel üsna minev kaup. Põhjus on selles, et rahakotti (või siis kaarditaskut) kasutab iga mees ning see võiks olla kvaliteetne ja pilkupüüdev. Hea valik on näiteks nahast tarvikud, mis kestavad kauem ning näevad pikalt soliidsed välja. Keegi ei taha, et nende rahakott oleks mõned kuud hiljem poolräbaldunud – kui juba rahakott on selline, siis näitab see teataval määral sinu suhtumist rahasse… või siis hoopis raha suhtumist sinusse.

Vööd. Ka meeste vööd on väga olulised tarvikud härra jaoks, sest kellelegi ei meeldi, kui püksid hakkavad liigselt alla vajuma. Ilmselt on mehe jaoks kõige lihtsam, kui tal on üks-kaks kõigega kokku sobivat ja võimalikult neutraalselt püksirihma – seega eelista siinkohalgi midagi kvaliteetset ja ilusat.

Käekellad. Käekell on ainuke aksessuaar, mida saab mees kanda iga päev. Kui valida välja õige käekell, siis on see midagi enamat kui lihtsalt ajanäitaja. Sõltuvalt kellast, väljendab see ideaalselt mehe imagot ja elustiili. Minimalistlik nahkrihmaga käekell on küll ühelt poolt tagasihoidlik, kuid tõmbab teiste pilku. Meeste käekellad on tähtpäevadel ülipopulaarne kingitus.

Kui isa on sportlikum, siis sobib talle väga hästi nutikell. Tänapäevased nutikellad on nii targad, et mehel on pikalt põnevust ja lusti seda uurida. Soovid teada, kui palju samme teed? Kui suur on stressitase? Võtta eriti mugavalt mobiilikõnesid vastu? Seda kõike suudab tänapäevane nutikell äärmiselt efektiivselt. Eriti magus boonus on tõik, et nüüdisajal ei maksa nutikell üldse nii palju, et tuleks peast kinni hoida.

Pardel. Mehed veedavad peegli ees tunduvalt vähem aega, kuid üks asi, mida nad seal teevad, on habeme ajamine. Seetõttu on kvaliteetne pardel ka hea valik, mida kinkida isale isadepäevaks. Kuna iga natukese aja tagant uut pardlit ei osteta, tasub enne teha väikest luuret – uuri emalt, kuidas isal habemeajamise rindel asjad on.

Autokaubad. Autokaubad ei ole päris kindlasti klassikaline isadepäeva kink. Kuid oota hetk – tegelikult sõltub see ju inimesest. Kui sinu isa on tehnikahuviline ning armastab näiteks autot putitada, siis võib tema jaoks parim kink olla talverehvid, uued porimatid, autopesuseadmed või siis hoopis GPS-seade.