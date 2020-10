Seisukoht | Kui laps tahab võõrale koerale pai teha 

Täiskasvanute osas on meie koer üsna ükskõikne: vahest mõne meeldivama inimese juurde jookseb ise tere ütlema, aga üldiselt võõrad teda väga ei huvita. Lastega on teine lugu, sest nendega pole ta eriti palju kokku puutunud ja seetõttu neid ta pelgab. Seda raskem on nende võõraste lastega, kes eemalt kilkamise ja uudistamise asemel ligi astuvad ja pai tahavad teha.

Kuna corgi on nii väike ja nunnu, ei saa lapsed sageli aru, kui ütlen neile, et pai teha ei tohi. Loomulikult ei ütle ma seda kadedusest – olen ise väikesest peale olnud suur koeraarmastaja ning kui minu kodukandis oleks olnud rohkem koeri, oleksin ilmselt samamoodi võõrastele ligi astunud. Pean võõraste laste paitamissoovidele enamasti ära ütlema seetõttu, et koer jookseb mu selja taha peitu ja on näha, et ta pelgab. Lapsed võivad aga olla väga järjekindlad ja on juhtunud sedagi, et olen koeraga edasi jalutanud, aga usinad lapsed hakkavad meil järel käima, lootuses, et äkki ikkagi lubatakse pai teha.

Kuidas siis käituda? Ma ei saa ju võõrastele lastele käratada, et jätke meid rahule. Samas ei saa me sellise rongkäiguga ka normaalselt koeraga jalutada, sest ta on teda jälitavate laste tõttu närvis ja kappab kodu poole nii, et ükski puu ega võõra koera lõhn enam absoluutselt ei huvita. Kokkuvõttes kihutame siis koju, ootame natuke ja lähme uuesti välja, et ta oma hädad ikkagi rahus ära teha saaks.