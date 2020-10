Kommentaar Ene Pajula | Mammi on oma riigi üle uhke Ene Pajula, ajakirjanik , täna, 13:15 Jaga: M

Mammi jõudis just rõõmustada, et jälle on tulnud üks hea uudis, kui kohe tuli halb otsa. Jah, isand Seeder ütles küll, et ärge pange tähele, ja mammi enda meelest on ka mõistlik igasuguseid imelikke väljaütlemisi lihtsalt eirata, ent ometi… Nii nagu mammi oma eelmises loos kirjutas, et Eesti sugusel väikeriigil pole mitte millelegi loota peale hea maine, nii ei või ta selle maine järjekindla hävitamisega mitte kuidagi vaikides nõustuda.