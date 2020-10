MÄLUMÄNG | Palju õnne, Aapo Ilves! 

c) 55-aastaseks

c) Mõisakülast

2. Kust on Ilves pärit?

c) Vikerraadio

c) Katrin

4. Mis nime kannab Aapo ema? Aapo on kirjutanud temast raamatus „Suurim kingitus emalt“.

c) Tanel Padar

6. Ilves on olnud ka mitmete raamatute illustraator. Üks sellistest on „Kroonu“. Kes on selle autor?