Eesti Panga endine juht Ardo Hansson: kaevame uue eelarvega augu nii sügavaks, et sellest enam välja ei roni Nils Niitra , 18. oktoober 2020, 10:00

ILMALIK JA SAKRAALNE: Ardo Hanssoni sõnul tundub talle, et kiriku ehituseks raha jagavate poliitikute mõtted on kusagil mujal ega tegele majanduse põhiprobleemidega. Foto: Robin Roots

Koroona ajal pole viisakas reisimisest rääkida, ometi kinnitab Eesti Panga endine president Ardo Hansson, et terve Eesti on kiirteel Vahemere äärde. Kohale põrutame Ferrariga, aga tagasi loksume päevinäinud bussis, mille pilet on pealegi jaburalt kallis.