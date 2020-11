VIDEOINTERVJUU | Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: meid ju vaadatakse sellise pilguga, et ah, need on ju paksud ja neid pakse väga laval näha ei tahaks 

Tüdrukud, tundute laval nii vabade ja ülevoolavalt rõõmsatena. Rahvas armastab teid! Teile aplodeeritakse! Mida veel?

Dagmar: Sellel maagilisel lava hetkel tunnemegi ennast vaba ja ehedana. Aga siis tuleb hetk, kui tuled lavalt maha. Tunne on hoopis teine. Mul paanikahooge ja ärevushooge pole esinenud, aga Kaire asjadest sain tänu raamatu kirjutamise protsessile esimest korda teada. Ta oli vaid korra varem öelnud, et laevas juhtus temaga midagi kummalist.

Kaire: Esinemine oli suurepärane. Ümberringi meeldiv seltskond. Veetsime lõbusalt aega. Keegi ei olnud isegi purjus. Ja siis lähen oma kajutisse ning järsku läheb pea täiesti sassi. Hästi kummaline tunne, et kas see on unes või päriselt? Äkki saad aru, et midagi on väga valesti.